El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en calle Alvear. El sujeto estaba escondido entre unos arbustos.

Un joven detenido por ingresar a una vivienda por el techo

Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del miércoles luego de ser encontrado oculto en el patio de una vivienda ubicada sobre calle Alvear.

El procedimiento se inició alrededor de las 23 horas, cuando el Centro de Monitoreo solicitó presencia policial a raíz del llamado de una vecina, quien manifestó haber observado a personas sobre el techo de su domicilio.

Al arribar al lugar, efectivos de la División Canes Comodoro Rivadavia se entrevistaron con la propietaria de la vivienda. La mujer relató que se había asustado al observar, a través de la ventana trasera, a un hombre con una campera azul que descendía desde el techo hacia el interior de su patio.

Ante esta situación, los uniformados ingresaron al predio y realizaron una recorrida por el sector. Durante la búsqueda, localizaron a un hombre que se encontraba oculto detrás de unos arbustos. La damnificada manifestó que no lo conocía.

El joven fue identificado como Thiago Gustavo G., de 19 años, y quedó detenido por disposición del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial, a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.