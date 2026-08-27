Un camión impactó contra un comercio en Km 14

El vehículo se encontraba detenido en la zona comercial cuando comenzó a desplazarse y terminó contra un local. El impacto provocó la rotura de un caño de gas, que fue controlado por Camuzzi.

El accidente ocurrió pasadas las 16:00 sobre la colectora de la Ruta 3, en el barrio René Favaloro, cuando un camión que se encontraba detenido comenzó a desplazarse y terminó impactando contra un comercio de la zona.

El camionero viajaba desde Ushuaia hacia Entre Ríos con una carga de maples de huevos y había detenido el vehículo para realizar unas compras. Al ingresar al local, comenzó a escuchar gritos y advirtió que el camión había saltado el freno y avanzaba hacia el comercio.

El impacto provocó la rotura de un caño de gas, por lo que personal de Camuzzi trabajó en el lugar. Pasadas las 16:40, la empresa logró cortar el suministro.

El sector, ubicado sobre la colectora de la Ruta 3, registra antecedentes de siniestros viales, entre ellos el impacto de un automóvil contra vehículos estacionados.