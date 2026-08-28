Explotó Sofía Gala contra los Vadalá y advirtió que aún no contó todos los maltratos

El estreno de la serie sobre la vida de Moria Casán abrió un conflicto que excedió rápidamente los límites de la ficción. A menos de dos semanas de su llegada a Netflix, la representación de Luis Vadalá provocó el malestar de sus familiares y la posibilidad de un reclamo judicial. En medio de esa tensión, Sofía Gala decidió fijar una postura que dejó muy poco margen para las interpretaciones.

El cuestionamiento se originó por la manera en que la producción muestra a quien fue pareja de Moria durante más de una década. Según trascendió, la familia de Luis Vadalá considera que su imagen quedó asociada con las adicciones, los robos y algunos de los episodios más oscuros de su vida. Por ese motivo, evaluaría iniciar acciones legales contra los responsables de la serie. El hombre murió en 2023 y no pudo ofrecer su propia versión sobre lo narrado.

La palabra de Sofía Gala adquirió especial relevancia porque ella convivió de cerca con aquella relación y atravesó buena parte de sus consecuencias. Un cronista de Desayuno Americano (América TV) la consultó por la eventual demanda y por el enojo de los allegados de Vadalá. Lejos de mostrarse preocupada, la actriz reaccionó con firmeza y sugirió que la ficción habría suavizado considerablemente lo ocurrido.

“¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mi... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer”, lanzó Sofía Gala. Con esa declaración no solo defendió el enfoque elegido por la producción, sino que dio a entender que existían aspectos mucho más graves que no llegaron a la pantalla.

La entrevista se volvió todavía más delicada cuando el periodista le preguntó por las versiones sobre presuntos episodios de violencia y golpes durante la relación. Sofía Gala evitó describir situaciones concretas o formular una acusación directa, aunque su respuesta incrementó las dudas alrededor de la historia. “No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”, afirmó.

Aunque dejó abierta la posibilidad de haber vivido experiencias que la serie no mostró, la hija de Moria Casán marcó un límite y no quiso profundizar. Su posición frente al posible juicio, sin embargo, quedó clara: no se siente involucrada en la eventual disputa legal y considera que el retrato de Luis Vadalá fue más benévolo de lo que sus familiares sostienen. La frase sobre cuánto lo conocieron apuntó directamente contra quienes ahora cuestionan la producción.

Antes de terminar, Sofía Gala también habló con ironía de la ausencia de su madre durante el escándalo. Mientras el resto de la familia enfrenta las críticas y las amenazas judiciales, Moria se encuentra descansando fuera del país. “Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe”, bromeó entre risas. La humorada alivió por un instante la tensión, pero no desactivó una controversia que promete sumar nuevos capítulos.