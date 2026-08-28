La agresión ocurrió este viernes por la mañana mientras la víctima esperaba ser atendida. Fue detenida una mujer de 29 años.

Atacan con un cutter a una joven en el Hospital Regional

Una joven de 18 años sufrió una herida cortante en el rostro luego de ser atacada con un cutter este viernes por la mañana, mientras se encontraba en el Hospital Regional.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:50, en el sector del centro asistencial ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 900. El Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre un conflicto entre dos mujeres y una comisión de la Seccional Primera acudió rápidamente al lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los efectivos, la víctima se encontraba junto a su pareja y un menor de edad, aguardando para ser atendida, cuando llegó otra mujer.

Según se indicó, en esas circunstancias la mujer habría extraído un cutter y atacado a la joven, provocándole una lesión cortante en el rostro.

Tras la intervención policial, la presunta agresora, de 29 años, fue aprehendida y quedó detenida a disposición de la Justicia.

Posteriormente, personal de Policía Científica realizó las diligencias correspondientes y secuestró un cutter con mango de color naranja, que habría sido utilizado durante la agresión.

La víctima recibió asistencia médica en el propio Hospital Regional y debió ser suturada. Según se informó, la lesión no revestía riesgo para su vida.

Durante el procedimiento también se constató la existencia de una cámara de seguridad en el sector, cuya grabación podría aportar elementos relevantes para establecer la secuencia de lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la Justicia Penal, que deberán determinar las circunstancias del ataque y la situación procesal de la mujer detenida.