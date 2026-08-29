Laprida: Le dieron una paliza por querer robar una moto

El propietario escuchó ruidos en el patio, enfrentó al sospechoso y lo redujo hasta que llegó la policía.

El episodio se registró alrededor de la 1:30 en un domicilio situado sobre la calle Cuzco al 200, barrio Laprida, donde intervino personal de la jurisdicción.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de la vivienda, de 39 años, se encontraba en el interior del inmueble cuando escuchó ruidos provenientes del patio delantero. Al salir para verificar lo que ocurría, observó a un hombre que presuntamente intentaba llevarse su motocicleta Motomel S2.

Ante esta situación, el damnificado salió al exterior y se enfrentó con el sospechoso, identificado como F.D., de 37 años. Durante el forcejeo, el propietario logró reducirlo a golpes y retenerlo en el suelo hasta el arribo de los efectivos policiales.

Familiares que presenciaron la situación dieron aviso a la guardia de la dependencia, por lo que una comitiva policial se dirigió al lugar. Al arribar, los uniformados constataron que el hombre permanecía retenido por el damnificado.

De acuerdo con el parte policial, el aprehendido presentaba escoriaciones en sus brazos y piernas y lesiones visibles en el rostro, aparentemente como consecuencia del enfrentamiento físico mantenido durante el forcejeo.

La causa fue caratulada provisoriamente como hurto de motovehículo en grado de tentativa. En el hecho tomaron intervención el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Judicial y el juez penal de turno.

El hombre quedó detenido en la dependencia policial de barrio Laprida a la espera de la audiencia de control de detención.