Dos detenidos por hurtar productos en una farmacia

Sucedió este viernes por la tarde en el Centro de Comodoro Rivadavia. La policía los interceptó a pocas cuadras del comercio.

Dos hombres, de 35 y 20 años, fueron detenidos este viernes por la tarde luego de ser señalados como autores de un hurto ocurrido en una farmacia ubicada sobre Mitre al 800.

El robo fue advertido alrededor de las 15:15, cuando desde el grupo de comerciantes se alertó a la policía sobre dos hombres que habían sustraído distintos productos.

Según la información oficial, uno de los sospechosos vestía una campera roja, mientras que el otro llevaba una campera gris, pantalón negro y gorra del mismo color.

Con estos datos, personal policial realizó un recorrido por las inmediaciones y empleados de la Operación Policial de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, que se encontraban cubriendo el sector comercial, lograron localizar a ambos individuos en inmediaciones de San Martín al 200.

Los dos fueron aprehendidos y trasladados a la Seccional Primera, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentran un perfume valuado en $37.900 y dos protectores solares, con un valor de $26.388 cada uno. El monto total denunciado asciende a $90.676.

La Justicia dispuso que ambos permanezcan detenidos y estableció que la audiencia de control de detención se realizará el domingo.