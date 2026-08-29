Standart Norte: el intendente resaltó la historia y el esfuerzo colectivo

En el 62 aniversario de la Vecinal de Standart Norte se puso en valor el crecimiento y la historia de la institución.

El barrio Standart Norte celebró este viernes el 62° aniversario de su Asociación Vecinal. Fue en un emotivo encuentro encabezado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. La jornada reunió y reconoció a vecinos históricos e instituciones de zona norte, destacando el valor fundamental de la entidad barrial como un espacio de contención, integración y encuentro intergeneracional.

De la celebración también participaron el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el director general del área de Vecinales, Víctor Leonforti; la secretaria general de Gobierno de la Provincia, Macarena Acuipil; el presidente de Lotería de Chubut, Damián Pieroni; la diputada Leticia Magaldi y el presidente de la vecinal de Standart Norte, José Andrés Miranda.

En la ocasión, el intendente puso en valor la historia colectiva del sector y el arraigo que mantiene con el barrio donde se crió, al expresar que “muchas familias han forjado este barrio con mucho esfuerzo. Hoy tenemos la responsabilidad de gestionar por todos ustedes; hay mucho por hacer tras el gran crecimiento de Comodoro, pero no le vamos a sacar el cuerpo y seguiremos trabajando para el vecino. Es clave articular entre Municipio y Provincia porque no podemos hacer todo solos”, dijo Macharashvili, al remarcar además la prioridad de saldar deudas con los adultos mayores y generar nuevos espacios recreativos.

Por su parte, Rivas resaltó el rol de la comisión vecinal y la importancia de la gestión cotidiana para sostener estos espacios comunitarios. “Que hoy nos encontremos con estas condiciones, con todos los mejoramientos que se han llevado adelante, es gracias al trabajo de Miranda y toda su comisión, que realizan una tarea diaria para mantener el orden y la disposición para que estos espacios puedan abrazar a todos los vecinos”.

A su turno, el vecinalista ponderó el camino recorrido para concretar mejoras en la sede y planteó nuevos objetivos para el barrio. “Pasaron muchos años para construir y avanzar con las obras en la vecinal”, dijo al agradecer al intendente, por la culminación del escenario y el pintado de la sede.

En tanto, Acuipil valoró el trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno provincial y las asociaciones vecinales. “Venimos trabajando en conjunto con el Municipio, con distintas vecinales, con el espíritu y la importancia que tienen estos espacios para contener”, expresó.