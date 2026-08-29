Llegó a Santa Cruz un equipo perforador de CGC

Lo confirmó el Sindicato Petrolero. Es para la Compañía General de Combustibles.

El equipo en cuestión ingresó este viernes a la provincia de Santa Cruz, montado en varios camiones para operan en Tres Picos y Cañadón León.

Según se indicó desde el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIGPER), esta concreción es el resultado de una agenda de reuniones que mantuviera su secretario general, Rafael Güenchenen, con el empresario Hugo Eurnekian, con lo cual se abre una expectativa concreta para la cuenca ya que la reactivación de perforaciones brindaría “continuidad laboral efectiva a trabajadores que permanecieron más de un año en stand by, recuperando ritmo de trabajo y llevando tranquilidad a sus familias”.

“Durante los últimos meses, el sindicato sostuvo discusiones operativas, defendió puestos laborales y trabajó junto a los compañeros para ordenar procesos, mejorar la eficiencia de pozos y equipos, y demostrar que Santa Cruz tiene capacidad para producir más”, se indicó en un comunicado.

Desde la conducción sindical destacaron también que trabajadores y gremio “pusieron cabeza, trabajo y determinación para sostener la operación sin bajar los brazos, aun en medio de la incertidumbre y de la baja de actividad. Ese esfuerzo también ayudó a generar condiciones para que CGC avance con inversión y vuelva a poner un perforador en la provincia”.

La llegada del equipo representa una señal importante para los trabajadores y para una cuenca que necesita recuperar volumen operativo.

“Ahora se abre la posibilidad de una etapa distinta, con más equipos, nuevos pozos, mayor presencia de trabajadores santacruceños y más trabajo en los yacimientos”, remarcaron desde el sindicato.

“La recuperación petrolera de Santa Cruz necesita hechos concretos, operadoras comprometidas y trabajo local en cada etapa del proceso productivo”, concluyeron.