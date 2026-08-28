Vidal confirma exploraciones en en yacimientos no convencionales

El gobernador Claudio Vidal dijo que Santa Cruz atraviesa una etapa de recuperación de la actividad hidrocarburífera y confirmó que se avanza con nuevas exploraciones en yacimientos no convencionales.

Respecto al panorama que se observa en las áreas maduras, señaló que el este invierno ha sido particularmente severo y ello motivó que un centenar de pozos quedaran paralizados, pero afortunadamente ya han comenzado a recuperar y con ello la producción.

Luego, el retomar lo inherente a pozos no convencionales precisó que están en marcha dos proyectos de exploración en la zona norte.

En ese sentido reveló que distintas empresas están evaluando el potencial de la formación D-129, que forma parte de la Cuenca del Golfo San Jorge, compartida con Chubut.

“CGC realizó fracturas en pozos de El Huemul y Cañadón Seco, mientras que Crown Point prevé nuevas perforaciones sobre esta formación durante 2026”, precisó.

Correlativamente señalo que la experiencia en Chubut también marca un antecedente ya que Pan American Energy comprobó la presencia de shale gas en la D-129 y avanza con un piloto no convencional en Cerro Dragón, con una inversión cercana a los USD 250 millones.

Por otra parte evaluó que el desarrollo de la actividad petrolera en la zona norte se complementa con Palermo Aike (zona sur), donde YPF comprometió tres pozos exploratorios y una inversión aproximada de USD 200 millones, el cual el primero comenzará en el mes de noviembre.

“El objetivo es determinar el potencial comercial de esta formación y consolidar una nueva frontera hidrocarburífera para Santa Cruz. De esta manera, la rovincia busca avanzar en dos frentes: recuperar la producción de los yacimientos maduros del norte y desarrollar el potencial no convencional de D-129 y Palermo Aike”, subrayó.

FRENAR DESPIDOS

Consultado por el reciente paro que llevaron adelante los trabajadores petroleros, motivado por el despido de 16 operarios (que luego fueron reintegrados a otra empresa de servicios) el gobernador recordó que el Gobierno provincial intervino de inmediato.

“Cuando supe de esas cesantías me comuniqué con Javier Aravena, que es el secretario de Estado de Trabajo. Le solicité que inmediatamente aplique una conciliación obligatoria, retrotrayendo la medida que tomó la empresa”, explicó.

Además, reveló que ya estaba preparando “una agenda sumamente importante para tomar posición directa en cada una de las empresas y yacimientos, de sur a norte”,.

En ese sentido, hizo referencia a las compañías que operan en territorio santacruceño, indicando que “muchas piensan que pueden hacer lo que quieren y están completamente equivocadas” ya que no contemplan una nueva realidad.

Concretamente hizo hincapié que actualmente “tenemos buen precio de barril de crudo. Hay una quita de regalías que significa que tienen que levantar más equipos y si bien lo están haciendo, me parece que igual hay una cuestión de abuso a la que vamos a darle un corte definitivo”.