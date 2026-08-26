Sindicato petrolero aseguró los puestos laborales de 16 operarios

El Sindicato Petrolero de Sana Cruz dejó sin efecto a mediodía de este miércoles el paro general de actividades que había lanzado por el despido de 16 operarios de la empresa Drexell con base en Las Heras.

La medida fuerza se levantó cuando los dirigentes encabezados por el secretario general Rafael Güenchenén y el secretario adjunto, Nallib Rivera, lograron que los cesanteados pudieran conservar sus puestos laborales pasando a ser incorporados en otra empresa, Patagonia Resources Servicios Petroleros S.A.

Los gremialistas se reunieron en Buenos Aires con el gerente general de esa firma, Gustavo Salerno (foto) y en las primera horas de la tarde se emitió un comunicado de prensa por el cual se señala que “la conducción sindical mantendrá el seguimiento de las incorporaciones hasta verificar el cumplimiento de lo acordado”.

En tal sentido Güenchenén valoró la rápida respuesta de Patagonia Resources y destacó que la firmeza del reclamo permitió alcanzar una salida sin prolongar innecesariamente la medida de fuerza.

“Fuimos claros desde el primer momento. No íbamos a permitir que estos compañeros quedaran afuera de la actividad. Sostuvimos el reclamo con firmeza, defendimos cada puesto de trabajo y conseguimos con Patagonia una respuesta concreta” , puntualizó.

Finalmente subrayó que “el diálogo sirve cuando se traduce en soluciones y levantamos el paro porque los trabajadores recuperaron su fuente laboral”.