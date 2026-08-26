Centro Catamarqueño celebró el 56º aniversario de su fundación

La institución que forma parte de la identidad cultural de Caleta Olivia y lleva el nombre de “Fray Mamerto Esquiú” celebró el martes los 56 años su fundación.

La fecha coincidió con el 203º aniversario de la declaración de la Autonomía de Catamarca y el acto protocolar se realizó en a sede del Centro de Residentes de esa provincia ubicado en la avenida Eva Perón, a solo una cuadra de la plazoleta del Gorosito.

La historia de esta institución está estrechamente ligada al auge de la actividad petrolera en la zona norte de Santa Cruz, allá por los años 60 cuando cientos de catamarqueños arribaron para trabajar en la entonces YPF estatal y luego se afincaron con familias.

En ese contexto crearon un Centro que les permitió mantenerse unidos para mitigar el desarraigo y recrear las tradiciones de la provincia natal, al tiempo que contribuyeron a potenciar el desarrollo de la ciudad que los cobijó.

Durante la ceremonia, con la presencia de autoridades comunales y referentes de otras instituciones con sus respectivas banderas, se entonó el Himno Nacional y el Himno de Catamarca, para luego escucharse una invocación litúrgica a cargo del diácono Mario Sosa.

Por su parte, la escritora Perla Sesto hizo una reseña histórica , en tanto que el presidente del Centro, el abogado Luis Quintar pronuncio el discurso alusivo y luego, junto con la vicepresidenta Eva Hassanié, hizo entrega de presentes recordatorios, reviento también otro por parte de funcionarios municipales.

El festejo concluyó con la presentación de números artísticos y todos los invitados fueron agasajados con comidas típicas de la provincia norteña.

Vales señalar que durante la celebración, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó la importancia de acompañar a las instituciones de la ciudad, haciendo referencia al vínculo que se sostiene para trabajar en conjunto por toda la comunidad.