Meritoria actuación de yudocas veteranos en certamen nacional

Una delegación de Caleta Olivia participó del torneo Open de la Confluencia, disputado el 21 y 22 de agosto en Neuquén.

Representando a Santa Cruz, y de manera particular a la Escuela Municipal “Marcos Garnica”, fueron tres los deportistas que compitieron bajo la dirección técnica del profesor Víctor Oyarzo y obtuvieron tres medallas de oro, dejando en lo más alto al judo patagónico.

En el certamen nacional que concitó la presencia de delegaciones de 20 provincias en la capital neuquina, Damián Oyarzo obtuvo medalla de oro en su categoría (66 a 73 Kg), imponiéndose con categoría y solidez en cada uno de sus combates.

Por su parte, Marcos Oyarzo logró las restantes dos medallas de oro al dominar de manera absoluta dos categorías diferentes (la máxima de ellas hasta los 81 kg).

El restante componente de la delegación fue Fernando Muñoz, quien a poco estuvo de lograr otra presea.

Desde la Escuela Municipal Marcos Garnica se destacó el trabajo, la dedicación y el sacrificio diario de sus representantes que posibilitaron dejar a Santa Cruz en lo más alto del podio nacional, revalidando el lema "La Patagonia no regala nada".