Ejecutan mejoras en el Complejo Deportivo Municipal

El secretario de Cultura, Deportes y Juventud del municipio de Caleta Olivia, David Jones, detalló que los trabajos incluyen mejoras en accesibilidad y en zócalos de las escaleras de acceso a tribunas, como también en vestuarios. Concluida esta etapa, iniciarán con labores de pintura en el frente del edificio deportivo.

Asimismo, detalló que avanzan con tareas de mantenimiento en los albergues municipales, donde se pintarán pisos y renovarán camas cuchetas y colchones, a fin de que las instalaciones se encuentren en mejores condiciones para recibir a las delegaciones deportivas que visiten la ciudad.

“Todos esos trabajos los venimos realizando de a poco; es importante la gestión que viene impulsando nuestro intendente Pablo Carrizo para dejar en condiciones los gimnasios”, expresó el funcionario, subrayando que las intervenciones responden a la necesidad de recuperar espacios que durante años no recibieron el mantenimiento necesario.

Finalmente, Jones destacó que, pese a las intervenciones, el espacio continúa funcionando y las actividades deportivas se desarrollan con normalidad, aunque con las medidas de precaución correspondientes.

En este sentido, informó que el ingreso a las tribunas se mantiene habilitado por el sector izquierdo, mientras se trabaja sobre la escalera ubicada a la derecha del acceso principal.

Fuente: Prensa Municipal