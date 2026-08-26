Protesta en ANSES por la grave crisis social

Militantes del Polo Obrero se manifestaron frente a la delegación de Caleta Olivia, en el marco de una protesta nacional por la crisis laboral, económica y social.

“Desocupación, hambre y endeudamiento” fue la consigna de la protesta contra el gobierno nacional por la política de ajuste que afecta no solo a miles de familias vulnerables, sino también de la clase media de todo el país.

En Caleta Olivia, eligieron manifestarse frente a la ANSES por ser uno de los organismos estatales a través del cual La Libertad Avanza lleva adelante su programa de quita de beneficios a trabajadores de la economía popular, jubilados y otros sectores vulnerables de la sociedad.

Además de banderas, los integrantes del Polo Obrero (PO) mostraron pancartas con los nombres de funcionarios nacionales involucrados en causas judiciales de corrupción, narcotráfico, campañas de desprestigio a través de medios informáticos y entrega de la soberanía nacional.

En ese mismo contexto, criticaron con dureza a la actual jefa de la delegación local, Etel Rodas, señalando que tiene un sueldo de siete millones de pesos, que hoy se presentó a trabajar a las 10:30 y recientemente anunció que tiene intenciones de postularse en 2027 para la intendencia.

Por otra parte, Omar Latini, principal vocero del PO, confirmó que el 19 de septiembre el movimiento piquetero nacional realizará multitudinarias manifestaciones en todo el país, incluyendo a Caleta Olivia, demandando mejoras salariales, restitución de beneficios sociales y para repudiar al gobierno de Javier Milei.

Respecto de la manifestación de este miércoles, el dirigente indicó que “en ANSES de nuestra ciudad se concentran los representantes políticos de quienes les han quitado los remedios a los jubilados; quienes les sacaron las prestaciones a las familias con discapacidad; incumplen con la Ley de Financiamiento Universitario; reventaron miles de puestos de trabajo; les robaron el incentivo docente a los maestros y atacaron descaradamente a los científicos, a los estudiantes, a los artistas”.