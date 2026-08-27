El Gobierno entregará 40 mil pares de zapatillas a estudiantes

La iniciativa busca garantizar mejores condiciones para que niñas y niños participen de actividades físicas y recreativas, como parte de su formación integral.

Luego de la presentación realizada el miércoles, encabezada por el gobernador Claudio Vidal, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, se refirió al alcance de la adquisición de 40 mil pares de zapatillas para estudiantes del sistema educativo público provincial.

Explicó que la iniciativa se encuentra comprendida dentro de EduActiva, programa creado mediante la Resolución N° 375 del CPE, que tiene como objetivo promover el deporte, la actividad física, la recreación y el juego bajo el lema “Más educación, más juego, más movimiento”.

Las zapatillas estarán destinadas a estudiantes de jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas especiales y establecimientos rurales públicos de nivel inicial y primario.

Rasgido remarcó que el calzado fue adquirido como un recurso para favorecer la participación de los estudiantes en actividades físicas, deportivas y recreativas. Asimismo, destacó que los distintos modelos no cuentan con publicidad política ni identificaciones partidarias.

“Este insumo llega para dar respuesta a las necesidades que se plantean para que puedan participar de todo lo que propone el programa”, precisó.

Durante la entrevista con LU14 Radio Provincia, Rasgido confirmó que este viernes 28 de agosto, a partir de las 13:00, comenzó la inscripción para acceder a las zapatillas.

La inscripción permanecerá abierta durante una semana, hasta el viernes siguiente, y una vez finalizada esa instancia se organizará el cronograma de entrega para cada localidad.

Asimismo, la funcionaria se refirió a los anuncios realizados por el gobernador Claudio Vidal durante la presentación y confirmó que el Gobierno Provincial trabaja en la próxima incorporación de kits escolares destinados a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz