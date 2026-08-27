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La Municipalidad presentó su nueva plataforma turística con IA

La Municipalidad de Caleta Olivia presentó este jueves el sitio web “Viví Caleta”, herramienta desarrollada de manera integral por personal de la comuna para posicionar a la ciudad como un atractivo destino regional.

En un paso significativo hacia la modernización de los servicios municipales y el fortalecimiento de la economía local, se dio a conocer el relanzamiento de la plataforma turística oficial, que fue diseñada y desarrollada por el equipo del área de Modernización del Municipio.

La misma tiene como principal novedad tecnológica la implementación de un chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA), el cual permite a residentes y visitantes realizar búsquedas interactivas sobre la agenda de actividades, la oferta hotelera, comercial, gastronómica o deportes náuticos, entre otras.

La iniciativa impulsada por la gestión del intendente Pablo Carrizo responde a una clara decisión política de transformar a Caleta Olivia, superando su perfil histórico de ciudad de paso.

En este contexto, el secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, destacó la visión integral de la propuesta y el trabajo del sector de modernización.

“El objetivo es acompañar el desarrollo comercial, gastronómico y deportivo náutico de la localidad. Esto permite a la ciudad vincularse turísticamente con diferentes partes de la región, de la nación, hasta internacionalmente, a través de un abanico de oportunidades con las que contamos en la localidad”, puntualizò.

Por su parte, el supervisor de Modernización, Antonio Catrileo, quien tuvo a su cargo la presentación dijo que “es un placer enorme lograr este objetivo”.

Citó además que “anteriormente investigamos otras plataformas y entendimos que no solo debíamos destacar lo natural y panorámico, sino también darle espacio a la persona, al vecino y a los emprendedores que llevan adelante la atención y la calidez de la ciudad”.

Vale señalar que luego de su exposición ante gran cantidad de público, incluyendo estudiantes y referentes de diversas instituciones, Catrileo recibió un presente recordatorio por parte del secretario Gobierno, Lucas Haidamaschuk, y de la supervisora de Turismo, Valeria Negro

Por otra parte, desde la Municipalidad se extendió una invitación a todos los prestadores de servicios, comercios, emprendedores y gastronómicos de la ciudad que aún no estén registrados para sumarse a la plataforma.

Aquellos interesados pueden acercarse a las oficinas de la Supervisión de Turismo, ubicadas en la zona céntrica de la ciudad, para recibir asesoramiento e integrar sus propuestas de manera gratuita en el sistema.

La plataforma se encuentra accesible buscando “Turismo Caleta Olivia” o ingresando directamente a la sección «Viví Caleta» a través de la página web oficial del Municipio.

Fuente: Prensa Municipal

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