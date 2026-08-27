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Burló a la policía y se escapó de una comisaría en Caleta Olivia

Una insólita situación se registró este jueves en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia cuando un individuo joven que estaba en un pasillo se escapó.

Fuentes confiables revelaron que el prófugo tiene problemas por consumo de drogas y que había sido aprehendido alrededor de las 4 de este jueves, al protagonizar incidentes en la casa de su madre donde provocó algunos destrozos.

Formalmente, de acuerdo a los procedimientos legales, debía permanecer seis horas demorado en la comisaría ubicada en el barrio Unión para recobrar su libertad, pero unas horas antes de cumplirse ese plazo se escapó y emprendió una carrera a pie.

Inmediatamente se activó su búsqueda por las inmediaciones del Estadio Municipal, el entorno de la Primera Laguna y barrios adyacentes, pero hasta pasado el mediodía no había podido ser ubicado.

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