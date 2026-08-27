Una insólita situación se registró este jueves en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia cuando un individuo joven que estaba en un pasillo se escapó.

Burló a la policía y se escapó de una comisaría en Caleta Olivia

Fuentes confiables revelaron que el prófugo tiene problemas por consumo de drogas y que había sido aprehendido alrededor de las 4 de este jueves, al protagonizar incidentes en la casa de su madre donde provocó algunos destrozos.

Formalmente, de acuerdo a los procedimientos legales, debía permanecer seis horas demorado en la comisaría ubicada en el barrio Unión para recobrar su libertad, pero unas horas antes de cumplirse ese plazo se escapó y emprendió una carrera a pie.

Inmediatamente se activó su búsqueda por las inmediaciones del Estadio Municipal, el entorno de la Primera Laguna y barrios adyacentes, pero hasta pasado el mediodía no había podido ser ubicado.