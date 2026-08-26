El Gobierno de Santa Cruz avanza en el fortalecimiento del Servicio Aeromédico con la capacitación de nuevos profesionales para intervenir en vuelos sanitarios y aeroevacuaciones desde distintas localidades,

Más médicos y enfermeros serán incorporados a vuelos sanitarios

En tal sentido, a través del Ministerio General de la Gobernación, 15 médicos del sistema público de salud realizan desde marzo una capacitación en evacuación aeromédica que se extenderá hasta noviembre.

El objetivo es ampliar y federalizar un equipo que históricamente estuvo concentrado principalmente en Río Gallegos.

La iniciativa busca mejorar la capacidad de respuesta ante derivaciones que pueden implicar cientos de kilómetros de traslado y requieren profesionales preparados para brindar atención médica durante todo el vuelo.

La capacitación responde a una necesidad concreta de la provincia: contar con más profesionales especializados en distintos puntos del territorio.

La formación contempla contenidos vinculados con cuidados críticos, trauma, clínica, procedimientos y prácticas de campo, tomando como referencia el Curso de Evacuación Aeromédica y Traslado Aéreo Sanitario del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).

En ese marco, la titular del Ministerio de General de la Gobernación,

Soledad Boggio, destacó la importancia de ampliar las capacidades fuera de Río Gallegos para mejorar la organización de los traslados y favorecer una respuesta más rápida en las distintas localidades.

Uno de los principales avances está relacionado con la atención de pacientes pediátricos y neonatales durante las aeroevacuaciones.

La formación incorpora la participación de un pediatra y una neonatóloga, especialidades especialmente relevantes cuando el traslado corresponde a niños pequeños o recién nacidos.

La ampliación del sistema también alcanza al personal de enfermería. Recientemente comenzó una nueva instancia de capacitación destinada a enfermeros y enfermeras que cumplen con los requisitos establecidos por el INMAE.

Vale señalar que el Servicio Aeromédico Provincial depende de la Dirección Provincial de Aeronáutica y trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Salud y Ambiente y la Caja de Servicios Sociales.

Durante este año, el sistema registra un promedio de 15 vuelos sanitarios por mes, principalmente para conectar localidades santacruceñas con centros de mayor complejidad.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz