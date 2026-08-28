"Viva Barrio" se Instala este sábado en Caleta Olivia

El programa de servicios comunitarios que impulsa el gobierno de Santa Cruz, denominado “Viva Barrio” se instalará este sábado en la Escuela Nº 88 de Caleta Olivia ubicada en el Barrio Rotary 23.

La iniciativa, que cuenta con el soporte de numerosas dependencias provinciales, tiene como objetivo acercar el Estado a la comunidad para facilitar la realización de diversos trámites, asesoramientos y reclamos de manera directa.

Las actividades comenzarán a las 14:00 y se extenderán hasta las 20, con una atención personalizada

Una de las reparticiones que estarán presentes con su stand y equipamiento informático, es la delegación local del Registro Civil, a cargo de Paula Ortiz (foto).

Al respecto, funcionaria precisó que se podrán tramitar actualizaciones de DNI, Pasaporte, reposiciones de esa documentación por vencimiento o extravío, cambios de domicilio, Certificado de Preidentificación, solicitudes actas gratuitas por nacimiento, matrimonio, defunción y uniones de parejas.

Vale señalar que otras de las reparticiones que se suman a este programa son Servicios Públicos Sociedad del Estado, Distrigas, Consejo Agrario, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, Policía Provincial, Turismo, Caja de Servicios Sociales y Caja de Previsión, a lo que se sumarán Secretarias del municipio.