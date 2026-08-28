"Viva Barrio" se Instala este sábado en Caleta Olivia

La iniciativa, que cuenta con el soporte de numerosas dependencias provinciales, tiene como objetivo acercar el Estado a la comunidad para facilitar la realización de diversos trámites, asesoramientos y reclamos de manera directa.
Las actividades comenzarán a las 14:00 y se extenderán hasta las 20, con una atención personalizada
Una de las reparticiones que estarán presentes con su stand y equipamiento informático, es la delegación local del Registro Civil, a cargo de Paula Ortiz (foto).
Al respecto, funcionaria precisó que se podrán tramitar actualizaciones de DNI, Pasaporte, reposiciones de esa documentación por vencimiento o extravío, cambios de domicilio, Certificado de Preidentificación, solicitudes actas gratuitas por nacimiento, matrimonio, defunción y uniones de parejas.
Vale señalar que otras de las reparticiones que se suman a este programa son Servicios Públicos Sociedad del Estado, Distrigas, Consejo Agrario, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, Policía Provincial, Turismo, Caja de Servicios Sociales y Caja de Previsión, a lo que se sumarán Secretarias del municipio.