El Concejo aprobó los tres proyectos económicos del Ejecutivo

En sesión extraordinaria, el cuerpo legislativo avaló la emergencia económica, la moratoria y la ampliación presupuestaria. Sampaoli tuvo que desempatar en el caso de la votación por la emergencia.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia desarrolló este viernes una sesión extraordinaria convocada a pedido del Poder Ejecutivo Municipal. En la misma quedaron aprobados los tres proyectos que habían sido remitidos al cuerpo legislativo para atender la situación económica y financiera de la administración comunal.

Los tres proyectos aprobados fueron la adhesión al régimen establecido por la legislación provincial para declarar la emergencia económica, administrativa y financiera en el sector público municipal; una moratoria o régimen especial de facilidades de pago para obligaciones municipales vencidas; así como la compensación de partidas y ampliación del Presupuesto General de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

El proyecto de votación más reñida entre oficialismo y oposición fue el referido a la emergencia económica, administrativa y financiera. Al momento de la votación, la iniciativa obtuvo seis votos positivos y seis negativos, dejando al cuerpo legislativo en la necesidad de recurrir al voto del presidente del Concejo para desempatar.

De acuerdo con el esquema institucional, fue el viceintendente Maximiliano Sampaoli, en su carácter de presidente del Concejo Deliberante, quien tuvo que intervenir para definir la votación.

El vicejefe comunal votó afirmativamente y de ese modo la emergencia quedó aprobada.