Futuros ingenieros recorrieron obras como las del Hermitte

La propuesta académica permitió vincular los contenidos de la carrera de Ingeniería Civil con obras que actualmente se encuentran en ejecución en la ciudad, acercando a los estudiantes a los desafíos concretos que implica planificar y desarrollar intervenciones de infraestructura en territorio.

La Secretaría Municipal de Infraestructura y Obras Públicas acompañó una visita técnica con estudiantes de tercero, cuarto y quinto años de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a las obras paliativas que se ejecutan en el sector de barrio Médanos, a partir de las recomendaciones realizadas por las consultoras IATASA y SRK Consulting, permitiéndoles vincular directamente los saberes teóricos con los desafíos reales del territorio, en pos de un aprendizaje práctico.

La recorrida se realizó con el acompañamiento de la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez, y del subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, quienes brindaron detalles sobre los aspectos técnicos y operativos de las tareas a los docentes y estudiantes de las asignaturas Organización de Obras e Ingeniería Sanitaria.

Méndez recordó que los resultados preliminares fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el municipio, profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y equipos técnicos interdisciplinarios, que aportaron información para alcanzar una solución que permita avanzar en la estabilización del sector del cerro Hermitte.

En ese marco, destacó la importancia de que los futuros profesionales, puedan observar directamente cómo se aplican en territorio las soluciones técnicas diseñadas a partir de estudios geotécnicos y geológicos.

APRENDER EN TERRITORIO

Navarro explicó que el objetivo fue que los alumnos pudieran observar directamente los avances alcanzados. “La recorrida es para que se vea el trabajo que se ha hecho y lo que se avanzó en toda esta zona; que puedan observar lo que se ha escalonado, las bermas, los grados de inclinación y el movimiento de suelo que se realizó”, señaló.

El subsecretario, valoró especialmente el trabajo articulado entre los distintos actores que participan de la intervención, al señalar que la intervención se está haciendo en conjunto con el topógrafo Eduardo Dunaj, quien se encuentra a cargo de la nivelación de las terrazas. En este sentido, la recorrida también permitió mostrar cómo las propuestas desarrolladas desde el ámbito académico y técnico, deben adaptarse a las condiciones concretas que presenta el terreno durante la ejecución de una obra.

Para dar continuidad al cronograma de recorridas, los estudiantes de ingeniería, fueron trasladados al Club Santa Lucía para evaluar la rectificación del canal pluvial de la cuenca Mosconi, obra vital tras el deslizamiento en Sismográfica y posteriormente al barrio Próspero Palazzo, donde el Ejecutivo, avanza en la construcción de soluciones habitacionales destinadas a los vecinos reubicados por el desplazamiento del cerro Hermitte.