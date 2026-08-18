Comodoro será sede por primera vez de la Patagonia Game Jam 2026

La participación es gratuita, con cupos limitados, y está dirigida a personas a partir de los 17 años interesadas en distintas disciplinas creativas y tecnológicas.

El Municipio, a través de Comodoro Conocimiento, se sumará como sede presencial a la Patagonia Game Jam, una iniciativa regional que desde 2021 articula nodos en distintas provincias patagónicas para promover el talento, la creatividad y el desarrollo de la industria de los videojuegos.

El encuentro se realizará los días 28, 29 y 30 de agosto y se trata de un evento colaborativo que propone el desafío de crear un videojuego desde cero en 48 horas. De esta forma, los participantes trabajarán en equipos multidisciplinarios en las instalaciones de Comodoro Conocimiento para crear un videojuego, integrando programación, diseño, narrativa, música, arte e ilustración.

En ese marco, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó la importancia de incorporar a la ciudad a una iniciativa de alcance patagónico. “Ser sede nos permite generar un espacio para que el talento local pueda encontrarse, trabajar de manera colaborativa y transformar ideas en proyectos. El objetivo es contribuir a consolidar a la Patagonia como un polo emergente en el desarrollo de videojuegos y visibilizar la capacidad creativa de la región a nivel nacional”, señaló.

Por su parte, el gerente ejecutivo, Domingo Squillace, destacó el potencial de este tipo de iniciativas para fortalecer el ecosistema tecnológico y productivo de la ciudad. “La Game Jam nos permite vincular capacidades, conocimientos y perfiles diversos en torno a una industria que ofrece nuevas oportunidades. Buscamos generar espacios donde las ideas puedan convertirse en proyectos y donde el talento local encuentre herramientas, vínculos y acompañamiento para desarrollarse”, afirmó.

Una convocatoria abierta para impulsar el talento y la industria local

La propuesta está destinada a personas a partir de los 17 años radicadas en Comodoro Rivadavia, con o sin experiencia previa. Podrán participar programadores y desarrolladores; diseñadores e ilustradores; músicos y diseñadores de sonido; guionistas, comunicadores, creativos y aficionados a la tecnología.

El eje temático de esta edición será “Soberanía Patagónica”, a partir del cual los equipos podrán abordar la identidad, el territorio y los desafíos ambientales de la región desde tres ejes: el flujo del agua, el ecosistema natural y territorio y desarrollo.

Asimismo, se abrió una convocatoria a mentores destinada a profesionales, docentes, especialistas y personas con trayectoria que quieran acompañar a los equipos. Se buscan perfiles vinculados con videojuegos, programación y desarrollo de software; música y diseño sonoro; diseño, ilustración y animación; comunicación, narrativa y guión; ambiente, sostenibilidad, políticas públicas, desarrollo local y ciencias sociales.

La convocatoria para mentores permanecerá abierta hasta el 24 de agosto y las consultas podrán realizarse vía WhatsApp al 2975 02-2664. La participación en la Patagonia Game Jam 2026 es gratuita y con cupos limitados. Los interesados podrán inscribirse en: https://conocimiento.gob.ar/patagonia-game-jam/