Nieve, hielo y barro: piden extrema precaución en varios tramos

No se registran cortes, pero las condiciones invernales afectan distintos caminos de la Cordillera y la Meseta. Los sectores más comprometidos se encuentran sobre las rutas provinciales 71, 44 y 64.

Las condiciones invernales continúan afectando este martes 18 de agosto a distintos corredores de Chubut, principalmente en la zona cordillerana, donde se registra presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

De acuerdo con el último parte vial, no hay rutas cortadas, aunque numerosos tramos permanecen habilitados con precaución y algunos requieren extremar los cuidados debido al estado de la calzada.

En la zona de Esquel, el acceso al Centro de Actividades de Montaña La Hoya presenta hielo y nieve, tanto en el sector pavimentado como en el tramo que conduce hasta el centro de esquí. Equipos viales se encuentran trabajando en el lugar.

Una situación similar se registra en el camino hacia Laguna La Zeta, donde se recomienda reducir la velocidad.

Los tramos más complicados

Una de las principales advertencias se concentra sobre la Ruta Provincial 71, en el corredor que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces. Hay sectores con hielo y nieve desde la Ruta 40 hacia Cholila y dentro del área protegida.

Particularmente, el tramo comprendido entre la Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces y el inicio del pavimento se encuentra habilitado con extrema precaución.

La misma clasificación rige para distintos sectores de la Ruta Provincial 44, desde Corcovado hacia Lago Guacho, Laguna Falso Engaño y Lago Vintter.

También se solicita extrema precaución sobre la Ruta Provincial 64, entre el acceso a Lago Azul y su vinculación con la Ruta Provincial 19, en la zona de Las Mulas.

Precaución en Trevelin, Corcovado y la Comarca Andina

La Ruta Provincial 17, entre Tecka y Corcovado, presenta sectores con hielo y nieve, además de barro en algunos puntos próximos a la Ruta 40.

También se reportan condiciones invernales sobre la Ruta 19 hacia Río Pico y Atilio Viglione, mientras que la Ruta 34 hacia la Represa Futaleufú permanece transitable con precaución.

En la Comarca Andina, las rutas provinciales 15, 16 y 70, en sectores de Cholila, Lago Puelo, El Maitén y Epuyén, presentan hielo y nieve sobre la calzada.

Los accesos hacia Puerto Patriada y El Desemboque también requieren circular con precaución.

En tanto, en sectores de la Meseta se suma otro inconveniente: el barro. Esta condición afecta diferentes puntos de las rutas provinciales 12, 13, 35, 53 y 62.

Ante este panorama, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones de los equipos viales que trabajan en los distintos corredores.