Intervinieron por dos caballos con signos de desnutrición

La Policía, inspectores municipales y un veterinario constataron el estado de los animales tras la denuncia de una vecina. Se iniciaron actuaciones por presunto maltrato animal.

Un procedimiento por presunto maltrato animal se llevó adelante este martes en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia, donde las autoridades constataron la presencia de dos caballos con signos de desnutrición y falta de cuidados básicos.

La intervención se produjo en un predio ubicado sobre Concejal Herrera al 500, luego de que una vecina alertara a personal de la Comisaría Seccional Sexta sobre el estado en el que se encontraban los animales.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron a uno de los caballos echado en el suelo y con un cuadro severo de desnutrición. En ese momento, su propietario se encontraba intentando alimentarlo.

En un terreno lindante fue localizado un segundo equino que también presentaba signos compatibles con desnutrición y falta de atención veterinaria.

Intervino un veterinario municipal

Ante la situación, se convocó al veterinario municipal Diego Lacombe y al inspector Andrés Sanzana, quienes evaluaron a los animales y labraron las correspondientes actas de intimación.

Para el propietario del caballo que presentaba el cuadro más delicado se estableció un plazo de 24 horas para retirarlo del predio. En el caso del segundo animal, se otorgaron 10 días hábiles para regularizar su documentación y adecuar las condiciones del lugar.

Las actuaciones quedaron bajo intervención del Ministerio Público Fiscal y se tramitan por una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346 de Maltrato Animal.

La investigación deberá determinar las responsabilidades de los propietarios, mientras se busca garantizar que los dos caballos reciban la atención y los cuidados necesarios.