Lago Puelo: filmó a su hija de 9 años mientras conducía un auto: "¡Qué grande la piloto!"

El video fue grabado en las calles de la localidad de la comarca andina y se hizo viral.

Un video grabado en las calles de Lago Puelo generó una fuerte polémica en las últimas horas. En las imágenes se ve a una niña de 9 años conducir un auto mientras su padre la alienta y la filma. “¡Qué grande la piloto!”, se escucha decir al adulto que, más tarde, decidió subir el registro a sus redes sociales.

En la grabación, que se volvió viral luego de que el medio local ANB Bariloche tuviera acceso a la misma, se escucha al otro menor que viajaba en el vehículo preguntarle al hombre: “Papi, ¿después me puedo subir yo?”. El adulto le respondió que todavía no llegaba a los pedales, pero que su hermana sí podía hacerlo.

Como si se tratara de una situación normal, la escena dentro del auto continúa entre risas mientras la niña sigue al volante por las calles de un barrio. “Nos lleva a El Bolsón ahora, ¿no?”, bromeó el padre, quien luego le preguntó: “¿Cuántos años tenés?”. La menor, que conducía concentrada, asomando su cabeza para ver mejor el camino a través del parabrisas, respondió: “Nueve”. “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre mientras sigue grabando.

ANTECEDENTES QUE FUERON PENADOS

A fines de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inhabilitó a un hombre de 23 años después de detectar en redes un video en el que el acusado permitía que su hijo de 5 años condujera un cuatriciclo en una ciudad bonaerense. En marzo de ese mismo año, el organismo solicitó la suspensión de la licencia de conducir y denunció por irresponsabilidad a un hombre que permitió que su hijo menor de edad condujera por las calles de José C. Paz.

La normativa argentina es tajante: ningún menor de 18 años está autorizado a conducir vehículos motorizados en la vía pública. La sanción inmediata que aplica la ANSV a un conductor por permitir que un niño maneje es la suspensión provisoria e inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir. Esta medida se ejecuta bajo la Disposición 384/2020 de la entidad, la cual faculta al organismo a bloquear de forma preventiva el registro de aquellos automovilistas que cometan faltas graves que pongan en riesgo la vida de terceros o de menores de edad.

El tribunal de faltas local, en tanto, es quien determina el costo de las multas, las cuales varían según la jurisdicción y la gravedad del caso.