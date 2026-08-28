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El municipio aplicó más de 12 mil vacunas en cinco meses

En el marco de la 6º edición de la Jornada del Vacunador, la Secretaría de Salud puso en valor el trabajo desarrollado por el equipo de Enfermería. Entre marzo y julio se registraron 12.585 dosis aplicadas del Calendario Nacional en los distintos Centros de Atención Primaria, vacunatorio central y tráiler, de las cuales 5.589 fueron antigripales. En el encuentro, también se compartieron experiencias de vacunación domiciliaria y del nuevo proyecto de herramientas inclusivas.

La actividad tuvo lugar este viernes por la mañana, en el auditorio de Fundación OSDE, y reunió a los distintos equipos de inmunización de la ciudad, en una instancia de capacitación, actualización e intercambio de experiencias, orientada a realizar un balance del trabajo desarrollado y fortalecer las estrategias de vacunación.

Desde el Ejecutivo local, estuvieron presentes el secretario de Salud, Jorge Espíndola junto a la subsecretaria Gabriela Moreno; la coordinadora Mariela Rondini, el director General de Enfermería, Eloy Barriga; la directora de Enfermería, Andrea Muñoz; el director de Capacitaciones, Oscar Giménez; la directora de Inmunización, Laura Ramírez; y la directora de Enfermería Comunitaria, Gabriela Azúa.

Participaron además desde la Secretaría de Salud de Chubut, su titular Sergio Wisky; la subsecretaria de Hospitales de Chubut, Romina Galarza; el director del Hospital Regional, Iván Martínez; los directores asociados Silvia Rojas y Claudio Romero; la jefa de Departamento, Gladys Gómez; autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, entre ellas, su decana Bárbara Rueter Torrecillas, y Cecilia Varela; junto a representantes de instituciones privadas de salud, Asociación de Enfermería de Chubut (ASECh), Asociación Española de Socorros Mutuos (AESM) y Clínica del Valle, entre otros referentes.

Tras la jornada, el secretario Jorge Espíndola destacó que, desde la gestión municipal, “tomamos la decisión de acompañar y fortalecer todos los esfuerzos necesarios para que la vacunación vuelva a alcanzar los niveles que tenía antes de la pandemia. Para eso es fundamental sostener el trabajo de nuestros equipos y generar distintas estrategias que nos permitan acercarnos a los vecinos”.

Más de 12 mil dosis aplicadas

Entre marzo y julio, los diferentes dispositivos de la Secretaría de Salud registraron 12.585 dosis aplicadas, a través del Vacunatorio de la Secretaría, los Centros de Atención Primaria de la Salud, el tráiler sanitario y la estrategia de vacunación domiciliaria.

De ese total, 5.589 dosis correspondieron a la vacunación antigripal, con aplicaciones destinadas a personas mayores de 65 años, población pediátrica y población adulta comprendida dentro de los grupos priorizados.

Acercar la vacunación y reducir barreras

Durante el encuentro, el equipo municipal presentó además el trabajo desarrollado mediante la vacunación domiciliaria, que registró 312 aplicaciones entre marzo y julio y permite acercar esta prestación a vecinos que presentan dificultades para concurrir a los dispositivos sanitarios.

A esta estrategia se suma la reciente puesta en marcha de la prueba piloto del Vacunatorio Accesible “Secretaría de Salud TEAcompaña”, que incorpora herramientas y recursos destinados a favorecer la anticipación y preparación de las personas que requieren otros apoyos al momento de vacunarse.

En ese sentido, Espíndola puso en valor el trabajo territorial de los equipos y señaló que la incorporación de nuevas herramientas apunta a “hacer de la vacunación una práctica cada vez más inclusiva y accesible, acompañando las necesidades de cada vecino”.

Finalmente, desde la Secretaría de Salud se reconoció especialmente la tarea cotidiana de vacunadores y vacunadoras, destacando su compromiso, calidad profesional y calidez humana, tanto dentro de los establecimientos sanitarios como en las diferentes acciones que se desarrollan en territorio.

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