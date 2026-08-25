Coordinan con vecinalistas la atención sanitaria en Km 18

En el marco del trabajo territorial que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, desde la Secretaría de Salud su titular, Jorge Espíndola, recibió a integrantes de la comisión vecinal de Km. 18 para dialogar sobre las necesidades vinculadas al acceso a los controles básicos de salud del sector.

Al respecto, el funcionario municipal manifestó que “para nosotros es fundamental estar cerca del vecino y generar estos espacios de escucha porque son los propios vecinos y referentes barriales quienes nos transmiten cuáles son las necesidades de cada sector. A partir de ahí, nuestro compromiso es evaluar las herramientas con las que contamos y buscar alternativas que nos permitan acercar soluciones y fortalecer la atención primaria”.

En el caso de zona norte, el Municipio cuenta con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) René Favaloro en Km.14, desde donde se desarrollan diferentes prestaciones y acciones de prevención y promoción de la salud. “A esta estrategia que venimos implementando desde los CAPS, se suma el tráiler sanitario que próximamente se trasladará hacia zona norte”, anticipó Espíndola.

Tras el encuentro, Schmidt detalló que “pudimos plantearle varios temas al secretario. Lo principal es que no contamos con atención ginecológica y muchas mujeres necesitan acceder a los controles; lo mismo ocurre con psicología donde la distancia o las situaciones climáticas complican llegar. Por eso planteamos la necesidad de implementar los turnos previos para las atenciones en los CAPS”.

De esa manera, la vecinalista puso en valor la apertura al diálogo con el área municipal al expresar que “valoramos la atención del secretario Espíndola ante las problemáticas del barrio y, como referentes vecinales, nos deja conformes saber que pudimos hacerle llegar cada una de estas inquietudes”.