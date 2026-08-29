Disertará en Comodoro una referente de salud mental comunitaria

Marcela Bottinelli brindará una charla el lunes en la UNPSJB. Llega a esta ciudad en un escenario marcado, a nivel regional, por índices de suicidio que encienden alarmas y posicionan a la salud mental en el centro de las prioridades sanitarias y sociales.

La doctora Marcela Bottinelli (Universidad Nacional de Lanús), una de las máximas referentes del país en salud mental comunitaria e impulsora de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, visitará Comodoro Rivadavia para encabezar la charla abierta “Salud Mental, Comunidad y Tramas de Cuidado: la Universidad en la construcción de la Salud Mental como derecho y compromiso social”.

Bottinelli es licenciada en Psicología, especialista y magíster en Metodología de Investigación Científica y doctora en Salud Mental Comunitaria. Profesora Investigadora en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado.

La llegada de la especialista se produce en un escenario de profunda sensibilidad para la región, marcado por índices de suicidio que encienden alarmas y posicionan a la salud mental en el centro de las prioridades sanitarias y sociales.

Durante su presentación, Bottinelli analizará los desafíos actuales del sector, la urgencia de construir tramas de cuidado colectivo y la responsabilidad comunitaria e institucional ante esta problemática.

A 16 AÑOS DE UNA LEY ESENCIAL

En el marco de la conmemoración por los 16 años de la sanción de la Ley Nº 26.657, la especialista abordará la necesidad de garantizar el acceso a la salud mental como un derecho humano fundamental.

La actividad se llevará a cabo el lunes 31 de agosto, de 16 a 18, en el Aula 101 de la sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la organización de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS).

La convocatoria es totalmente libre, gratuita y no requiere inscripción.