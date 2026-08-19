Monteoliva admitió un aumento de suicidios en las Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad reconoció que en 2025 hubo un 30% más de casos entre los efectivos que en 2024 y vinculó el fenómeno con el incremento registrado a nivel nacional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció este miércoles que los suicidios entre integrantes de las Fuerzas Armadas aumentaron durante el último año. Según explicó en declaraciones a Radio Mitre, en 2025 se registró un 30% más de casos que en 2024.

“Se incrementaron los suicidios de las Fuerzas Armadas, sí, se incrementaron”, afirmó la funcionaria, quien sostuvo que el fenómeno forma parte de una situación que también se registra a nivel nacional. En ese sentido, señaló que la tasa de suicidios en Argentina es de 22,7 cada 100.000 habitantes y afirmó que el país pasó de alrededor de 2.300 casos hace una década a unos 5.000 por año.

Al referirse a las posibles causas, Monteoliva señaló que responden a “distintos motivos” y mencionó entre las medidas adoptadas el acompañamiento a los efectivos desde las áreas de bienestar, incluidas las capellanías, además de ayudas financieras.

La ministra también hizo referencia a los niveles de endeudamiento formales e informales dentro de las fuerzas y sostuvo que se trata de situaciones que requieren acompañamiento para ayudar a los efectivos a ordenar sus vidas.

Monteoliva indicó que tiene a su cargo unos 112.000 efectivos distribuidos entre Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

MONTEOLIVA RECONOCE QUE AUMENTÓ LA TASA DE SUICIDIOS EN LAS FUERZAS.



“Sí, por supuesto que sí. Se INCREMENTARON UN 30% LOS SUICIDIOS EN LAS FUERZAS durante 2025. Pero les cuento algo: también se incrementaron los suicidios en el país”.



Monteoliva intenta relativizar un dato… pic.twitter.com/yBpFWwy26X — (@Pampa139) August 19, 2026

En paralelo, señaló que se reforzó la asistencia psicológica para los uniformados, mientras permanece pendiente la recomposición salarial reclamada por los integrantes de las fuerzas.

Sobre ese punto, afirmó que el Gobierno trabaja junto con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para definir una alternativa que permita mejorar los ingresos. “Quisiera que todos los efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo”, sostuvo, aunque aclaró que las decisiones están vinculadas al trabajo que se lleva adelante con el equipo económico.

La situación había quedado bajo la lupa del Gobierno en diciembre de 2025, cuando dos efectivos del Ejército murieron en menos de 72 horas, uno de ellos en la Quinta de Olivos. A partir de esos episodios se aceleró una revisión interna sobre el estado psicológico del personal de las Fuerzas Armadas y se planteó un refuerzo de los mecanismos de evaluación y acompañamiento para quienes cumplen funciones armadas en contextos de alta exigencia.

El tema también volvió a poner en discusión la situación salarial de los efectivos, una cuestión que Monteoliva vinculó con las medidas que deberá definir el equipo económico.