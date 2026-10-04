Discutió con su exmujer, la agredió y mató a su hija de 3 años

En un caso que generó conmoción en Neuquén, una niña de tres años fue asesinada en una casa de Villa La Angostura. Por el hecho, su padre quedó bajo custodia policial mientras se encuentra internado por una grave herida en el cuello. El ataque ocurrió durante una discusión en donde vivía actualmente.

La menor había llegado a la localidad neuquina desde Lamarque, en Río Negro, junto a su madre para visitar a su padre. Aparentemente la pareja estaba separada. Durante la pelea, el hombre habría agredido a su pareja y luego atacado a la niña con un arma blanca. En la disputa también habría salido herido.

La mujer consiguió salir de la casa por una ventana y recibió asistencia de un vecino. El sospechoso, en tanto, fue trasladado al hospital y luego derivado a San Martín de los Andes por la gravedad de su lesión. Este domingo a la noche permanecía internado y, debido a su estado de salud, todavía no se realizó la formulación de cargos.

La vivienda, ubicada sobre la avenida 7 Lagos, fue sometida a peritajes para reconstruir lo sucedido. Personal de Criminalística y Policía Forense levantó elementos que podrían ser relevantes para la causa, mientras que también se realizó la autopsia de la víctima.

El fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, encabezan la investigación.

La causa analiza un homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo entre el acusado y la víctima como por la hipótesis de que el crimen pudo haber buscado provocar sufrimiento a la madre de la niña.