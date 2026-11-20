El secretario de Economía aseguró que el monto pendiente se encuentra dentro de los plazos administrativos habituales para su pago.

El secretario de Economía del municipio, Fernando Barría, se refirió al reclamo realizado este viernes por el empresario Gabriel Pereira, titular de la firma Prekad, durante un acto licitatorio, en el que manifestó que la Municipalidad mantiene una deuda cercana a los 1.500 millones de pesos por obras ejecutadas.

Al respecto, el funcionario aclaró que, de acuerdo con los registros administrativos municipales, la deuda pendiente con la empresa asciende a 70 millones de pesos, monto que actualmente se encuentra en trámite administrativo y dentro de los plazos habituales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

“Nos llama la atención su actitud porque la única deuda registrada que tenemos con la empresa es de 70 millones de pesos. Nos sorprende el reclamo porque no coincide con la realidad administrativa que nosotros tenemos en el municipio”, sostuvo Barría.

En ese sentido, explicó que los procedimientos de pago del Estado tienen tiempos administrativos que son conocidos por las empresas que prestan servicios y ejecutan obras para organismos públicos. Asimismo, remarcó que no existe en los registros municipales una deuda del volumen señalado por el empresario.

Por otra parte, Barría hizo referencia a la participación de Prekad en el proceso licitatorio realizado durante la jornada por el paseo costero del Stella Maris, en el que la firma presentó la oferta económica más baja. “Es contradictorio que reclamen, pero que a la vez se hayan presentado en la licitación, ya que nadie está obligado a trabajar para el Estado. El que trabaja para el Estado también lo hace porque quiere y porque entiende que le conviene”, expresó el secretario.

Finalmente, el funcionario reiteró que el reclamo planteado por el empresario no se corresponde con los montos registrados por la administración municipal y ratificó que los 70 millones de pesos pendientes se encuentran siguiendo el circuito administrativo correspondiente.