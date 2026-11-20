Funcionarios municipales mantuvieron un nuevo encuentro con vecinos para abordar la situación de titularidad de la tierra en el sector, además de trabajar sobre la planificación de espacios verdes y obras de infraestructura.

La secretaria municipal de Gobierno, Jordana Mrla, y el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, se reunieron con habitantes de barrio Saavedra en la sede de la Asociación Vecinal, para escuchar sus inquietudes y avanzar en distintas gestiones vinculadas al desarrollo urbano de ese sector de Comodoro Rivadavia.

Mrla explicó que se trató del segundo encuentro con los vecinos y destacó que varias de las inquietudes planteadas en la primera reunión “ya tuvieron respuestas durante los últimos días”. Asimismo, indicó que los nuevos pedidos “serán evaluados junto con las distintas áreas municipales para determinar su factibilidad y establecer prioridades”.

La secretaria de Gobierno también adelantó que se prevén nuevos encuentros con otras áreas municipales para continuar trabajando sobre las necesidades del sector. En ese sentido, remarcó la importancia “de escuchar activamente a los vecinos y brindarles información clara sobre los plazos y las posibilidades de respuesta a cada uno de sus planteos”.

Por su parte, Hernández explicó que uno de los principales temas abordados fue la situación de las mensuras correspondientes a las manzanas 101 y 102. Al respecto, señaló que “estamos trabajando codo a codo con los vecinos para destrabar situaciones que llevan tiempo y darles claridad. Vamos a analizar la factibilidad y los caminos administrativos para poder gestionar estas mensuras desde el municipio, porque entendemos lo que significa para cada familia contar con certezas sobre su tierra”.

Además, el secretario de Ordenamiento Territorial indicó que durante la reunión también se abordaron cuestiones vinculadas a la planificación y puesta en valor de espacios verdes, junto con demandas relacionadas con la activación de obras para mejorar los servicios y la infraestructura general. En ese sentido, remarcó: “El ordenamiento territorial no pasa solo por los papeles, sino también por pensar cómo vive la gente todos los días su barrio”.