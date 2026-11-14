Operativo integral de limpieza en Stella Maris

Las tareas se desarrollaron durante tres jornadas en distintos espacios públicos e instituciones del sector, con la intervención de cuadrillas municipales y recursos del área de Economía Social.

Este sábado, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia culminó el operativo integral de limpieza en distintos sectores del barrio Stella Maris, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de los espacios públicos y mejorar las condiciones de los lugares de uso cotidiano para los vecinos.

Los trabajos comprendieron el paseo costero ubicado sobre calle C. Saturnino López; el boulevard de calle C. Eustaquio Molina, desde Fortunato Carante hasta Juan Bilbao; y la plaza situada entre las calles José Pinedo y Colello. Asimismo, se intervino el perímetro exterior de la capilla ubicada entre C. Luis Galino y calle 516, además de los sectores correspondientes al CPB y al CAPS del barrio.

En ese marco, el secretario general, Andrés Blanco, destacó la importancia de sostener este tipo de intervenciones en los distintos barrios de la ciudad. “Estos operativos tienen que ver con estar presentes en el territorio y atender espacios que son utilizados diariamente por los vecinos. La limpieza y el mantenimiento de los lugares públicos hacen a la calidad de vida y también al cuidado que queremos promover entre todos”, sostuvo.

Continuando en esa línea, el funcionario explicó que el municipio dispuso los recursos operativos necesarios para concretar las tareas, al afirmar: “estamos poniendo a disposición las cuadrillas, las herramientas, los vehículos y todos los elementos necesarios para que los trabajos se puedan desarrollar de manera integral. La idea es avanzar en distintos sectores, acompañando las necesidades que se presentan en cada barrio y dando respuestas concretas”.

Desde la Dirección de Economía Social se dispusieron cuadrillas de trabajo, herramientas y elementos de limpieza, además del traslado del personal afectado al operativo y bolsones destinados a la recolección de residuos, malezas y yuyos.