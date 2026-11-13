El incendio de Km 5 afectó edificios patrimoniales

El siniestro se desató este viernes por la tarde en un predio municipal ubicado detrás del Paseo Costero. Bomberos trabajaron para contener las llamas, que afectaron construcciones patrimoniales y la Biblioteca Popular Estación Talleres. El intendente Macharashvili concurrió al lugar para supervisar las tareas e interiorizarse sobre los daños.

Alrededor de las 17:30 de este viernes, se produjo un incendio en un predio municipal ubicado detrás del Paseo Costero de barrio Presidente Ortiz, donde se encuentran antiguos galpones que forman parte del patrimonio histórico de Comodoro Rivadavia. El fuego afectó también a la Biblioteca Popular Estación Talleres.

Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo con seis dotaciones de Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles de la ciudad y personal municipal de Defensa Civil, Seguridad, Infraestructura y Servicios Públicos, que colaboraron para contener el avance del fuego y evitar mayores daños.

El intendente Othar Macharashvili se hizo presente en el lugar para supervisar el operativo y verificar los daños que ocasionó el siniestro. Al respecto, lamentó las pérdidas materiales y destacó especialmente el valor histórico y cultural de las instalaciones.

“Afortunadamente, no tuvimos que lamentar víctimas porque no había gente en el lugar. De todas formas, es triste todo lo que sucedió, por el daño al patrimonio histórico; teníamos la Biblioteca, que se restauró recientemente, donde concurren muchos chicos, un lugar con un valor histórico muy grande”, expresó.

Asimismo, el intendente indicó: “se deberá limpiar y acondicionar el sector para seguir trabajando en lo que estaba planeado para este espacio, pero este fue un accidente que debemos evaluar. Al menos, no pasó a mayores en los otros galpones. Ahora debemos esperar a que se efectúe el peritaje para saber las causas del siniestro”.

Desde Defensa Civil informaron que la intervención comenzó a partir del llamado de vecinos que advirtieron una importante columna de humo. Además, explicaron que las tareas demandaron varias horas debido a que gran parte de las brasas permanecían debajo de los escombros, por lo que fue necesario remover el material y continuar arrojando agua para lograr la extinción total.

Los galpones, construidos principalmente en madera y recubiertos con chapa, eran utilizados para el acopio de materiales de construcción y leña. En cuanto al origen del incendio, desde el municipio indicaron que será materia de investigación conjunta con el área de Seguridad, mediante el análisis de los registros de las cámaras y las pericias correspondientes.