El municipio reubica a feriantes de La Saladita

La Secretaría de Control Urbano y Operativo inició el diálogo con referentes y feriantes para relocalizar unos 70 puestos apostados en la Escuela 2006, en el marco de una intervención prioritaria dispuesta por el Ejecutivo municipal ante una situación sanitaria y de seguridad.

A raíz de la aparición de insectos en el establecimiento educativo, la Secretaría de Control Urbano y Operativo inició el proceso de notificación y diálogo con los referentes, para relocalizar a unos 70 feriantes que ocupan la vereda lindante. Asimismo, se intimó al desarme de puestos cerrados y estructuras amuradas por razones de seguridad.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó: “la intervención responde a una instrucción directa del Ejecutivo local tras detectarse un problema sanitario en la institución educativa. Como ya es de público conocimiento, en la Escuela N° 2006 han aparecido chinches por lo que desde esta Secretaría hemos iniciado un proceso de reordenamiento en ese sector”.

En este marco, el titular de la cartera detalló cómo se desarrolló la labor territorial durante el último fin de semana y los acuerdos iniciales alcanzados con los trabajadores informales. "En un primer momento la medida no fue tomada bien pero luego se los persuadió.

Fue tan positiva esta instancia que ya mantuvimos un encuentro en la Subsecretaría de Fiscalización, donde comenzamos a elaborar un listado y a evaluar un posible espacio próximo a la escuela para desplazar a esa gente", señaló Gómez, quien precisó que la reubicación alcanzará a unos 70 feriantes de ese sector específico, dentro de un predio que reúne cerca de 200 puestos en total.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los reclamos de los vecinos del sector vinculados a la inseguridad y al uso nocturno de las estructuras montadas en la vía pública. En este sentido detalló que “hay algunos puestos que están amurados al piso e íntegramente tapados, que generan una especie de casillas cerradas que propician un lugar para que la gente pernocte. Por lo tanto -remarcó- se les solicitó a los dueños que modifiquen prontamente ese aspecto sino procederemos a levantarlos".

Finalmente, el responsable del área adelantó que este esquema de trabajo conjunto se replicará próximamente en otros puntos estratégicos de la ciudad donde funcionan mercados y comercios de carácter informal. "Tenemos ese desafío en otros puntos de la ciudad, como en la zona del barrio San Martín, en cercanías a la Cooperativa Obrera, donde también vamos a trabajar para ordenar el sector", concluyó.