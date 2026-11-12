El municipio planifica tareas en los barrios 30 de Octubre y Saavedra

La secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, y la titular de Desarrollo Humano, Julieta Miranda, repasaron con los vecinos las tareas en marcha y recorrieron las instalaciones de ambas vecinales.

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, junto a la titular de Desarrollo Humano, Julieta Miranda, mantuvo reuniones de trabajo con las vecinales de los barrios 30 de Octubre y Saavedra. El objetivo fue repasar las tareas que el Municipio desarrolla junto a los vecinos y coordinar acciones conjuntas entre las distintas áreas de gestión.

En los encuentros participaron las áreas de Gobierno, Desarrollo Humano, Infraestructura y Control Urbano. Se acordaron acciones para atender situaciones que ya están en desarrollo y deben sostenerse en el tiempo, junto con otras que requieren planificación a corto y largo plazo. Se destacaron y priorizaron las acciones de trabajo social y se definieron tareas concretas e inmediatas que serán abordadas desde las áreas de Parques y Paseos y de Tránsito.

Al finalizar las reuniones, las funcionarias recorrieron las instalaciones de ambas vecinales e interactuaron con los niños y las personas que realizaban actividades en esos espacios. En el barrio 30 de Octubre, además, visitaron el centro de promoción barrial (CPB) y el sitio de ampliación de obra.