El Municipio inauguró el Vivero Escuela y capacitó sobre hidroponía, apicultura y educación ambiental del mar

Durante el fin de semana, se implementaron tres propuestas de formación destinadas a fortalecer la educación en ambiente marino, así como a desarrollar habilidades productivas, incorporar nuevas tecnologías y generar oportunidades para diversificar los ingresos familiares.

Este sábado, alrededor de 300 personas participaron en la sede de Comodoro Conocimiento de una larga jornada de capacitación sobre educación ambiental marina, apicultura e hidroponía, convocando a docentes de nivel inicial y primario, y a emprendedores interesados en desarrollar actividades productivas y adquirir herramientas para el autoconsumo.

“Las tres actividades son fundamentales porque apuntan a construir un mejor futuro, línea en la que nos pide el intendente Othar Macharashvili que trabajemos y a la que los vecinos responden masivamente. Sólo en el curso de hidroponia para esta oportunidad se inscribieron cerca de 300 personas”, expresó el titular de la Agencia Rubén Zárate.

Estas acciones se enmarcan en la línea de trabajo impulsada por el Municipio para diversificar la economía de la ciudad cuidando el ambiente, mediante la incorporación de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades locales y el desarrollo de nuevas alternativas productivas.

En relación con las actividades, Zárate comentó que una de las propuestas reunió a más de 30 docentes de distintas escuelas de nivel inicial, primario y a la UNPSJB, quienes analizaron cómo incorporar a sus procesos didácticos contenidos sobre el Golfo San Jorge y la legislación ambiental vinculada con el mar. La actividad estuvo orientada a fortalecer la enseñanza sobre el entorno y su cuidado.

En paralelo, los vecinos interesados en dedicarse a la apicultura, tanto a la producción de miel como a diversos subproductos, participaron de una capacitación en la planta baja de la Agencia, donde se analizaron alternativas para desarrollar la actividad y generar futuros negocios, impulsados esta vez por la puesta en marcha de la sala de extracción comunitaria municipal.

“Una de las funciones de la Agencia es la incorporación de conocimiento intensivo de nuevas tecnologías en las actividades económicas y otra de las funciones es la de contribuir a la diversificación del ingreso de las familias. Ambas cosas están ocurriendo y eso realmente nos pone muy satisfechos”, afirmó el funcionario al agregar que la jornada también incluyó la habilitación de la Escuela Vivero, donde solo en el curso de la mañana sobre hidroponía participaron más de 70 personas.