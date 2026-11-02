San Cayetano: apuñaló a su hermano durante una pelea

Fue en una vivienda de la calle Omar Segura al 2300. La madre de ambos alertó a la Policía tras escuchar ruidos y encontrar a sus hijos forcejeando.

Un violento enfrentamiento entre hermanos se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Omar Segura al 2300, en el barrio San Cayetano.

El episodio dejó como saldo a un hombre de 27 años con heridas de arma blanca y a su hermano, de 38, detenido.

La intervención policial se inició a partir de un llamado telefónico de la madre de ambos, de 54 años, quien solicitó asistencia urgente tras escuchar ruidos provenientes del interior de la casa. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta fueron recibidos en la vía pública por la mujer, que les indicó el camino hacia el domicilio.

Una vez en el interior, los uniformados encontraron a los dos hermanos separados, luego del enfrentamiento. El menor de ellos, de 27 años, sostenía un trapo con una de sus manos para contener el sangrado, mientras que en el suelo se observaban varias manchas de sangre.

Al ser entrevistada, la mujer relató que se encontraba descansando cuando escuchó ruidos extraños. Al salir de su habitación, advirtió que sus dos hijos estaban forcejeando en medio de una fuerte discusión.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al presunto agresor, de 38 años, quien también presentaba heridas visibles en el rostro.

Posteriormente, personal de la División Policía Científica trabajó en la escena y secuestró dos hojas de cuchillo tipo sierrita y un mango de plástico blanco, elementos que fueron incorporados a la investigación.

El hombre de 38 años fue trasladado a la dependencia policial en el marco de las actuaciones por lesiones con arma blanca y quedó a disposición de la Justicia.

En la causa intervienen la funcionaria fiscal de turno, Laura Martini; la funcionaria de la Oficina Judicial, Patricia Gutiérrez; y el juez penal de turno, Martín Cosmaro.