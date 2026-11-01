Chocó a un colectivo y terminó demorado

El incidente se produjo en cercanías de Garayalde. Por su evidente estado de ebriedad, la policía demoró al conductor de la camioneta que chocó al micro.

Un choque entre una camioneta y un colectivo de larga distancia se produjo este domingo por la mañana sobre la ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1680, en cercanías de Garayalde.

El conductor de la camioneta terminó demorado tras constatarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.

No se registraron heridos.

La alerta policial se produjo pasadas las 8:55 a través de un llamado que advertía sobre un siniestro vial.

Móviles policiales de Garayalde se desplazaron hacia la zona sur de la ruta 3.

Al arribar, los efectivos constataron que el incidente involucró a un micro de pasajeros de la empresa Andesmar y a una camioneta Toyota Hilux.

Durante las primeras diligencias en el lugar, el personal interviniente advirtió que el conductor de la camioneta presentaba visibles signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Ante la ausencia de un alcoholímetro, se dispuso el traslado del hombre hacia la dependencia policial para ser sometido a los exámenes médicos de rigor y quedar a disposición de la justicia.

En cuanto al tránsito en la zona, la circulación se vio demorada temporalmente mientras se realizaban las pericias de rigor y se coordinaban las tareas para remover los vehículos siniestrados, debido a la falta de grúas.