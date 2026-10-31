Acordaron términos del concurso docente

Fue durante un encuentro entre autoridades del Gobierno provincial y representantes de los sindicatos AMET, ATECh, SITRAED, SADOP y UDA.

La Mesa Técnica se reunió en Rawson para abordar modificaciones a la Resolución ME Nº 660/26, correspondiente al Concurso de Ingreso al Primer Grado del Escalafón Docente para el Ciclo Lectivo 2027, y avanzar en la actualización del nomenclador de cargos jerárquicos.

El encuentro se desarrolló en el Auditorio Héroes de Malvinas de la sede del Ministerio de Educación, con la participación de la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la jefa del Departamento de Clasificación Docente de Educación Primaria e Inicial, Natalia Cáffaro; el director general de Asuntos Jurídicos, Legalización y Despacho, Enrico Brullo; y representantes de AMET, ATECh, SITRAED, SADOP y UDA.

La reunión dio continuidad al trabajo iniciado esta semana y permitió avanzar en acuerdos sobre ambos temas.

INGRESO DOCENTE

Durante la jornada, el Ministerio presentó modificaciones a la Resolución ME Nº 660/26, que establece los requisitos para el concurso de ingreso en los Niveles Inicial y Primario. Entre los puntos abordados se incluyeron una antigüedad mínima de dos años en la docencia, un concepto profesional no inferior a Bueno y un límite de ingreso de 53 años, con una excepción para quienes puedan acreditar 25 años de aportes al cumplir los 62 años.

Las organizaciones sindicales manifestaron distintas posiciones respecto de los requisitos de antigüedad y concepto profesional. Sin embargo, la totalidad de los gremios presentes solicitó expresamente la homologación del criterio referido al límite de edad y su excepción previsional.

Además, a propuesta de ATECh, acompañada por SITRAED, SADOP y UDA, el Ministerio acordó que el alta médica para los casos contemplados en el artículo 5º, inciso e), y el artículo 12 del Régimen de Licencias para el Personal Docente se presente al momento de la toma de posesión.

También se analizaron los cargos de modalidades y áreas especiales. Al respecto, la cartera educativa explicó que su cobertura requiere evaluar las necesidades del sistema en función de la matrícula prevista para el Ciclo Lectivo 2027, sin descartar futuras titularizaciones.

NOMENCLADOR DOCENTE

La Mesa Técnica también abordó la actualización del nomenclador de cargos jerárquicos. Los gremios valoraron el avance por su impacto en el reconocimiento de las funciones jerárquicas y la mejora salarial, y plantearon la necesidad de continuar revisando cargos y especificidades que requieren un análisis adicional.

Como resultado, AMET, ATECh, SITRAED, SADOP y UDA acordaron solicitar la homologación del nomenclador presentado por el Ministerio de Educación, incorporado como Anexo A del acta, y coincidieron en la importancia de dar continuidad al proceso de actualización.

Asimismo, las partes acordaron solicitar la homologación de la reconversión de los cargos de regente del Nivel Secundario en cargos de vicedirector, que se mantendrán en las Plantas Orgánico-Funcionales (POF) de las escuelas correspondientes, conservando sus condiciones.