Violenta pelea en un cumpleaños familiar en barrio Amaya

El episodio ocurrió este sábado alrededor a la madrugada y no hubo denuncia formal.

Un festejo de cumpleaños familiar terminó en una violenta pelea durante la madrugada de este sábado en el barrio Mario Abel Amaya. Como consecuencia del enfrentamiento, un joven de 29 años sufrió una herida cortante en la cabeza tras recibir un golpe con una botella de vidrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 en las instalaciones de la Unión Vecinal del barrio vecino a Las Américas, 30 de Octubre y Juan XXIII.

La intervención policial comenzó luego de que un referente vecinal, de apellido García, alertara telefónicamente a la Comisaría Seccional Quinta sobre una fuerte discusión que se desarrollaba en el lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al joven con una lesión sangrante en el cuero cabelludo y en aparente estado de ebriedad. Según relató, momentos antes había protagonizado una pelea con familiares durante el cumpleaños, en cuyo contexto recibió el botellazo.

En un primer momento, el herido se mostró poco colaborativo con el personal policial e intentó retirarse por sus propios medios. Sin embargo, a pocos metros sufrió una caída, por lo que los uniformados solicitaron la presencia de una ambulancia.

El servicio de emergencias médicas llegó al lugar con el doctor Mújica, quien realizó las primeras curaciones. Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica y que le practicaran las suturas correspondientes.

El hombre estuvo acompañado por una allegada y manifestó expresamente que no formularía una denuncia penal por lo ocurrido.