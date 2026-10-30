El damnificado observó la presencia del ladrón a través de cámaras de videovigilancia y alertó a la policía.

Entró a robar y se escondió detrás de un mostrador

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la madrugada de este viernes luego de ser sorprendido dentro de un comercio en el barrio Pietrobelli.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:40 en un local ubicado en calle Misiones, según informó la Comisaría Segunda.

De acuerdo al parte oficial, el personal policial intervino tras recibir un llamado telefónico del propietario del comercio, quien advirtió que las cámaras de seguridad de su propiedad habían registrado el ingreso de una persona ajena al lugar.

Al arribar, los efectivos ingresaron junto al denunciante y hallaron detrás del mostrador a un hombre que tenía a su lado un bolso de compras con diversos elementos en su interior. Los objetos fueron reconocidos por el dueño del local como de su pertenencia.

Ante esa situación, se procedió a la aprehensión del hombre, identificado como Lucio Nicolás B., de 36 años.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia y se dio intervención a la Fiscalía de turno.