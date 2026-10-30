Homicidio de Jorge Nieves: declararon culpable a Pavei bajo la figura de emoción violenta

El jurado popular consideró probado que Mauro Pavei cometió el homicidio de Jorge David Nieves, el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa.

Este jueves se desarrolló la segunda jornada del juicio por jurados por el homicidio de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa. La víctima tenía 35 años.

El único imputado, Mauro Pavei, fue declarado culpable por el jurado popular de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en estado de emoción violenta.

Durante la jornada concluyó la etapa de recepción de la prueba y se escucharon los alegatos finales de las partes. El fiscal general, Martín Cárcamo, consideró acreditados tanto el hecho como la autoría de Pavei y solicitó al jurado que lo declarara culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, la defensa reconoció que el homicidio fue cometido por su asistido, pero planteó que actuó bajo un estado de emoción violenta, argumento que fue contemplado en la decisión final del jurado.

Tras escuchar a las partes, el tribunal popular pasó a deliberar y resolvió declarar a Pavei culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en estado de emoción violenta.

La próxima instancia será la audiencia de cesura de pena, prevista para el 10 de noviembre, a las 13 horas, en la que se determinará la pena que deberá cumplir el condenado.

El debate se desarrolló ante un jurado popular integrado por 16 miembros: 12 titulares y cuatro suplentes. El juez técnico fue Mariano Nicosia, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Cárcamo, acompañado por la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán.

En tanto, la defensa de Pavei estuvo a cargo de los defensores públicos Gustavo Oyarzún y Alejandro Varas.