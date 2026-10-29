Destituyeron al juez federal de Rosario Gastón Salmain por mal desempeño

El Jurado de Enjuiciamiento removió al titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. Aunque desestimó la acusación vinculada con el supuesto cobro de dinero a cambio de fallos favorables, consideró probado que ocultó información relevante sobre su pasado en el Poder Judicial cuando concursó para convertirse en juez.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue destituido este jueves por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que concluyó que incurrió en mal desempeño al haber omitido información relevante sobre su trayectoria cuando se presentó al concurso que derivó en su designación.

Salmain estaba al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Rosario y había llegado al jury con dos cargos principales. Uno de ellos estaba relacionado con una causa penal por presuntas coimas y supuestas maniobras para favorecer a un fideicomiso, mientras que el otro apuntaba a que había ocultado en su currículum que años antes había sido cesanteado del Poder Judicial.

El tribunal decidió finalmente desestimar el cargo relacionado con el supuesto cobro de dinero a cambio de resoluciones judiciales, pero consideró suficiente para removerlo la omisión vinculada con sus antecedentes personales.

Según el fallo difundido este jueves, la veracidad de la información que un magistrado presenta bajo juramento forma parte de las condiciones necesarias para sostener la confianza pública en el Poder Judicial. El jury entendió que haber ocultado esa información al momento de concursar era incompatible con la continuidad en el cargo.

El antecedente que había ocultado

La acusación sostuvo que Salmain no informó durante el concurso que había sido separado del Poder Judicial en 2002, cuando trabajaba como empleado del fuero de la Seguridad Social.

Ese episodio formó parte central del proceso disciplinario y terminó siendo determinante para la destitución. Durante su defensa, Salmain había argumentado que no había incluido esa información porque no se le había preguntado expresamente y porque se trataba de un hecho ocurrido muchos años antes.

El Consejo de la Magistratura ya había suspendido al juez en junio y había votado por unanimidad su envío a juicio político por mal desempeño. El proceso comenzó el 6 de octubre y los alegatos finales se realizaron el 14, cuando la acusación pidió formalmente su remoción y la defensa reclamó que continuara en el cargo.

Qué pasa ahora con la causa penal

La destitución no implica una condena penal por las otras acusaciones que pesan sobre Salmain. El exmagistrado permanece investigado en una causa por presuntos delitos vinculados con su actuación judicial, entre ellos incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

En ese expediente se lo acusó de intervenir en una maniobra que habría permitido la salida al exterior de unos 10 millones de dólares correspondientes a un fideicomiso, a cambio de una supuesta coima de 200 mil dólares. Esa acusación deberá seguir su trámite en la Justicia penal y no quedó acreditada por el jury como motivo de remoción.

La decisión de este jueves cierra así la carrera de Salmain como juez federal, aunque no pone fin a las investigaciones judiciales que todavía tiene pendientes.