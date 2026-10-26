Un accidente de tránsito ocurrido en el barrio 21 de Junio terminó en una violenta pelea entre los conductores. Uno de ellos sufrió lesiones graves y permanece internado en Comodoro Rivadavia. La Fiscalía abrió una investigación contra un joven de 20 años y el caso quedó enmarcado, de manera provisoria, como lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa.

Choque, pelea y un herido grave: investigan a un joven en Sarmiento

Un choque entre dos vehículos terminó en una pelea y dejó a una persona gravemente herida en Sarmiento. El episodio ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 19:22, en la intersección de avenida 2 de Abril y calle Etchezar, en el barrio 21 de Junio.

Por el hecho, la Justicia autorizó la apertura de una investigación contra Daniel Jonathan Pedrozo, de 20 años, señalado provisoriamente como presunto autor del delito de lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, luego de la colisión se inició una pelea entre los conductores. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de ellos sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado a un centro de salud de Comodoro Rivadavia, donde continúa internado.

La audiencia de control de detención y formalización se desarrolló el domingo al mediodía en la Oficina Judicial de Sarmiento. La Fiscalía estuvo representada por la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Matías Ayuzo, mientras que Pedrozo fue asistido por la defensora pública Rosa Sánchez.

Durante la audiencia, Ayuzo expuso los elementos reunidos hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para completar la investigación. También pidió medidas de prohibición de acercamiento y contacto entre integrantes de las familias involucradas.

La defensa no formuló objeciones a la apertura de la investigación, aunque sostuvo que el episodio debe analizarse en el marco de una situación de legítima defensa.

Un conflicto previo entre las familias

Uno de los aspectos que ahora deberá analizar la Justicia es el vínculo previo entre los protagonistas.

Tanto la Fiscalía como la Defensa Pública señalaron que las personas involucradas pertenecen a dos familias que mantienen un conflicto desde hace tiempo. En distintos organismos existen antecedentes de denuncias por amenazas, daños y lesiones.

A raíz de esas situaciones ya se habían dispuesto medidas de protección para algunas de las personas involucradas y prohibiciones de contacto. Sin embargo, según se expuso durante la audiencia, los enfrentamientos continuaron y el episodio registrado el viernes terminó siendo el de mayor gravedad hasta el momento.

El juez Alejandro Rosales autorizó finalmente la apertura formal de la investigación preparatoria bajo la calificación provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Durante los próximos seis meses deberán incorporarse testimonios, informes médicos y el resto de las pruebas necesarias para establecer cómo comenzó la pelea, qué participación tuvo cada persona y si corresponde mantener o modificar la calificación legal.

Hasta que avance la investigación y exista una resolución judicial definitiva, Pedrozo mantiene la condición de imputado y no de condenado.