El gobernador encabezó una nueva entrega de viviendas en el barrio Próspero Palazzo. Las unidades forman parte de las 52 construidas por la Provincia.

9 viviendas más en Palazzo para afectados por el Hermitte

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó una nueva entrega de viviendas destinadas a familias damnificadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, ocurrido el pasado 18 de enero.

En esta oportunidad, nueve familias recibieron las llaves de sus nuevas casas en el barrio Próspero Palazzo, alcanzando así un total de 36 viviendas entregadas de las 52 construidas por el Gobierno Provincial para atender los casos más urgentes de la emergencia geológica.

La entrega da continuidad al proceso iniciado con la adjudicación de las primeras 27 unidades y forma parte del compromiso asumido por la Provincia de brindar soluciones habitacionales a quienes debieron abandonar sus hogares como consecuencia del desplazamiento del cerro.

Con esta nueva etapa, restan entregar 16 viviendas para completar las 52 unidades construidas en Próspero Palazzo, mientras el Gobierno continúa desarrollando otras alternativas para atender las distintas situaciones de las familias afectadas.

Durante la entrega, Torres destacó la importancia de sostener el acompañamiento a las familias que perdieron sus hogares y remarcó que la respuesta provincial contempla distintas alternativas para quienes resultaron damnificados.

“Después de una tragedia como la que atravesaron estas familias, nuestro compromiso fue dar una respuesta concreta y cumplir con la palabra empeñada”, expresó el mandatario, al destacar los avances del programa habitacional.

Asimismo, recordó que, desde el inicio de la emergencia, la Provincia asumió la responsabilidad de atender las situaciones más urgentes y desarrollar soluciones de acuerdo con las necesidades particulares de cada familia.

“Desde el primer día dijimos que no íbamos a dejar solas a las familias afectadas y que íbamos a trabajar hasta encontrar una solución para cada una”, sostuvo Torres.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento provincial continuará hasta que los vecinos puedan recuperar la estabilidad habitacional y reconstruir sus proyectos de vida.

“Cumplir no es solamente entregar estas viviendas: es seguir acompañando a quienes perdieron su casa y su tranquilidad, y garantizar que puedan reconstruir su vida en un lugar seguro”, señaló.

DETALLE DE LAS 52 VIVIENDAS

Las 52 unidades habitacionales de Palazzo fueron ejecutadas por el Gobierno Provincial en el marco de la Emergencia Geológica, mediante un sistema constructivo modular que permitió acelerar los plazos de obra y brindar una respuesta a las familias que debieron abandonar sus hogares.

Las viviendas están desarrolladas en planta baja y cuentan con dos dormitorios, estar-comedor-cocina, baño e instalaciones completas de agua, cloacas y electricidad.

Además, disponen de aislación térmica, aberturas de aluminio con doble vidrio hermético, equipos de aire frío/calor, artefactos sanitarios y el equipamiento necesario para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

La entrega forma parte de un programa habitacional más amplio, que contempla distintas soluciones de acuerdo con las necesidades y la situación particular de cada familia damnificada.

En ese marco, el Gobierno del Chubut avanza con una segunda etapa que prevé la construcción de otras 50 viviendas, financiadas íntegramente con recursos provinciales, para continuar dando respuesta a las consecuencias de la emergencia geológica.

Paralelamente, la Provincia trabaja en el desarrollo de 124 lotes con servicios en el sector de Fracción 14, destinados a familias afectadas que opten por construir una nueva vivienda.

El proyecto forma parte del acuerdo alcanzado con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que contempla, además, el aporte de otros 30 lotes con servicios por parte del Municipio.

De esta manera, el esquema de urbanización comprende un total de 154 lotes, que permitirán ampliar las alternativas de relocalización para los vecinos damnificados.

A estas medidas se suma una línea de créditos hipotecarios del Banco del Chubut, destinada a la refacción y mejora de viviendas, con financiamiento de hasta 50 millones de pesos para aquellas familias cuyas propiedades requieren intervenciones.

LOS TILOS Y EL MARQUESADO

En paralelo, el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanzan con otro proyecto de urbanización, independiente del desarrollo previsto en Fracción 14, destinado específicamente a las familias de Los Tilos y El Marquesado cuyas viviendas quedaron comprometidas por el desplazamiento del Cerro Hermitte y no pueden volver a ser habitadas o reparadas.

La iniciativa contempla la urbanización de un predio de más de 58 mil metros cuadrados ubicado en Kilómetro 3, correspondiente a los antiguos almacenes de YPF, cuyas tierras fueron transferidas a la Provincia para destinarlas a la relocalización de los damnificados.

El pasado 16 de septiembre, Torres firmó el decreto que formalizó el destino de esos terrenos, permitiendo avanzar con las instancias administrativas y técnicas necesarias para desarrollar el proyecto.

Actualmente, los equipos provinciales y municipales trabajan en las tareas de mensura y planificación de la urbanización, que permitirán definir la distribución definitiva de los lotes y las obras de infraestructura necesarias para su habilitación.

Esta alternativa está orientada a los vecinos de Los Tilos, El Marquesado y el sector contiguo sobre la avenida Mazaredo alcanzado por la emergencia, cuyas propiedades presentan condiciones de inestabilidad geológica que impiden su ocupación segura.