El comerciante sostuvo que los involucrados en una pelea molestaban a quienes entraban y salían del local. Se presentó ante la Policía y entregó el arma.

El hombre que disparó al aire en Kilómetro 5 dijo que defendía a sus clientes

El dueño del supermercado de zona norte donde este sábado se registró un disparo al aire dio su versión de lo ocurrido. Ante la Policía, sostuvo que había accionado el arma porque las personas que protagonizaban una pelea frente al comercio estaban molestando a sus clientes.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:10 en la intersección de la avenida Ingenieros y Rodolfo Casamiquela, en Kilómetro 5. Las imágenes del momento del disparo se viralizaron en redes sociales.

Según el parte de la Comisaría Distrito Mosconi, la intervención comenzó tras un aviso del Centro de Monitoreo sobre una gresca entre dos personas. Al llegar, los efectivos entrevistaron a los involucrados, quienes señalaron que el propietario del autoservicio había disparado al aire. Se negaron a brindar mayores detalles o realizar una denuncia y se retiraron sin que se registraran lesiones.

La circulación del video dio paso a rastrillajes, búsqueda de testigos y relevamiento de cámaras de seguridad, con participación de la Brigada de Investigaciones y la Policía Científica.

Minutos después, el comerciante se presentó espontáneamente ante las autoridades, explicó su accionar y entregó una pistola Bersa Thunder 380 que contaba con documentación legal. La Policía secuestró el arma, un cargador vacío y la credencial de legítimo usuario, en presencia de un testigo civil.

La fiscal del Ministerio Público Fiscal dispuso las actuaciones para esclarecer lo sucedido. El propietario del comercio quedó a disposición de la Justicia.