Intoxicada y agresiva, no quería irse de un comercio

El episodio ocurrió este sábado por la mañana en un multirrubro de la avenida Rivadavia al 2100.

Una mujer de 40 años fue demorada durante la mañana de este sábado en un comercio, luego de negarse a abandonar el establecimiento y adoptar una actitud hostil hacia el personal policial, al que habría incitado a pelear.

El procedimiento se registró alrededor de las 7:15 en el multirrubro Sulivan, ubicado sobre la avenida Rivadavia al 2179. La empleada del local se comunicó con la guardia de la Comisaría Seccional Segunda para solicitar la presencia policial, debido a que una clienta se encontraba en aparente estado de ebriedad y se negaba a retirarse.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la mujer, identificada por sus iniciales como C.S.M. (40), y advirtieron que presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol. Además, según el reporte policial, tenía dificultades para hablar y se expresaba de manera incoherente, por lo que no se descartó que estuviera bajo los efectos de alguna otra sustancia.

Pese a los reiterados pedidos para que abandonara el comercio de manera pacífica, la mujer mantuvo una actitud desafiante, desoyó las indicaciones e incitó a los uniformados a pelear.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su demora y traslado a la dependencia policial, en el marco de presuntas infracciones a los artículos 158 y 161 de la Ley XV N.º 27, correspondiente al Código de Convivencia Ciudadana de Chubut.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la jueza de paz Claudia Chávez, quien dispuso que se intentara localizar a un familiar para que se hiciera cargo de la mujer. En caso de no lograrlo, debía permanecer alojada en la comisaría hasta recuperar la lucidez, por un plazo que no superara el límite legal de ocho horas.