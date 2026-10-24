Roban y desmantelan un Gol en cuestión de horas

Un automóvil que había sido denunciado como robado el viernes fue recuperado durante los primeros minutos de este sábado en el barrio Máximo Abásolo. El vehículo había sido parcialmente desmantelado antes de ser abandonado en la vía pública.

El procedimiento se registró alrededor de las 2 de este sábado 24 de octubre, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Séptima acudieron al cruce de las calles 957 y 759, en inmediaciones de la cancha del barrio, tras recibir un llamado telefónico de un vecino que alertó sobre la presencia de un automóvil abandonado.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un Volkswagen Gol Power de color rojo, dominio FJY-671. Tras verificar los datos en el sistema informático policial, confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo, a raíz de una denuncia por robo radicada el viernes 23 de octubre en la misma dependencia.

Durante la inspección inicial, el personal policial advirtió que al vehículo le faltaban las dos ruedas del lateral izquierdo, la rueda de auxilio y la batería del motor, lo que evidenciaba que había sido desmantelado parcialmente antes de su abandono.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispusieron las pericias correspondientes, a cargo de la División Policía Científica, y las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut.

Como no se contaba de inmediato con una grúa para trasladar el automóvil a la sede policial, se dispuso establecer una consigna fija en el lugar para resguardar el vehículo y evitar nuevos daños o faltantes hasta concretar su secuestro.

La investigación continuaría para determinar las circunstancias del robo e identificar a los responsables.