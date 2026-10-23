Ataque a balazos de madrugada en el barrio Isidro Quiroga

Desde un VW Gol le dispararon a un auto estacionado en la calle José Rementería al 2600.

Un ataque armado se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio Isidro Quiroga, donde desconocidos efectuaron múltiples disparos contra un automóvil estacionado frente a una vivienda. En el lugar, personal policial secuestró vainas servidas calibre .40 y proyectiles deformados.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4:30, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle José Rementería al 2600. Allí entrevistaron al denunciante, un hombre de 40 años, quien constató daños en su Volkswagen Gol Trend, dominio KNJ-197, producto de los impactos de bala.

Personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes, tomó registros fotográficos de los daños y secuestró tres vainas servidas calibre .40, con la inscripción Smith & Wesson, un resto de encamisado y dos proyectiles deformados. Parte del material balístico fue encontrado en el interior del automóvil y el resto sobre la calzada.

Según se informó, la vivienda frente a la cual estaba estacionado el vehículo no presentó daños en su estructura y no se registraron personas lesionadas.

En cuanto a las circunstancias del ataque, el damnificado manifestó desconocer los motivos de la agresión. Sin embargo, aportó registros de sus cámaras de seguridad en los que se observaría un Volkswagen Gol Trend blanco, con vidrios polarizados, desde cuyo interior se habrían efectuado los disparos.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut, que trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir los movimientos del vehículo e intentar identificar a los autores.

En el caso también interviene la Fiscalía de turno, mientras se analizan los elementos balísticos secuestrados para avanzar en el esclarecimiento del hecho.